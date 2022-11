Șofer din Leorda, beat la volan. Polițiștii l-au oprit pentru un control de rutină Șofer din Leorda, beat la volan. Polițiștii l-au oprit pentru un control de rutina Miercuri, polițiștii din Dorohoi au oprit pentru control, pe drumul național DN 29 B, un autoturism condus de un barbat in varsta de 48 ani, din comuna Leorda. Intrucat acesta emana halena alcoolica, a fost testat cu aparatul etilotest, valoarea rezultata fiind de 0,87 mg/l alcool pur in aerul expirat, ulterior, fiind condus la o […] Citește Șofer din Leorda, beat la volan. Polițiștii l-au oprit pentru un control de rutina in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

