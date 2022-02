Șofer din Giurgiu, prins în timp ce gonea cu o viteză amețitoare în localitate Potrivit Poliției Giurgiu, un barbat de 26 de ani, din localitatea Popești, județul Giurgiu a fost inregistrat pe DN 6, in timp ce conducea un autoturism, cu viteza de 171 km/h, pe un drum cu limita de viteza de 50 km/h.Acesta a fost sancționat contravențional.De asemenea, a fost dispusa și masura complementara a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90 de zile. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

