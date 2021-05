Șofer din Gherla, reținut de polițiști. Era rupt de beat prin oraș Politistii rutieri din cadrul Politiei municipiului Gherla au retinut pentru 24 de ore un barbat de 61 de ani, din municipiul Gherla, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. Articolul Șofer din Gherla, reținut de polițiști. Era rupt de beat prin oraș apare prima data in Someșeanul.ro . Citeste articolul mai departe pe someseanul.ro…

Sursa articol si foto: someseanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, politistii rutieri din cadrul Politiei municipiului Gherla au retinut pentru 24 de ore un barbat de 61 de ani, din municipiul Gherla, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda au depistat un tanar in varsta de 29 de ani, din Turda, in timp ce se deplasa cu un autoturism pe strada Calea Victoriei, fara a deține permis de conducere. Testarea cu aparatul drugtest a indicat o valoare pozitiva, cel in cauza fiind condus la o unitate…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda au depistat un tanar in varsta de 29 de ani, din Turda, in timp ce se deplasa cu un autoturism pe strada Calea Victoriei, fara a deține permis de conducere. Testarea cu aparatul drugtest a indicat o valoare pozitiva, cel in cauza fiind condus la o unitate…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla au identificat pe 14 aprilie doi barbați, in varsta de 44 și 63 de ani, ambii din municipiul Gherla, pe numele carora existau mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea. Unul dintre ei a primit o condamnare la inchisoare cu executare de 1 an, pentru…

- In cursul zilei de duminica si azi-noapte, politistii maramureseni au identificat in trafic patru barbati care au comis infractiuni la regimul rutier. Trei dintre acestia au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind intre 0,59-1,28 mg/l alcool pur in aerul expirat, unul avand si permisul…

- Ieri, 29 martie, polițiștii de investigații criminale din Huedin au efectuat o percheziție domiciliara la locuința unui tanar din comuna Apahida. Acesta este banuit de comiterea unui furt dintr-o societate comerciala situata in orașul Huedin. Articolul A furat aparatura electronica. Polițiștii l-au…

- UPDATE – Politistii ieseni, sub coordonarea procurorilor, efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal de furt calificat si conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Un barbat a fost retinut pentru 24 de ore. Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Iasi, sub coordonarea…

- Politistii din Iasi, sub coordonarea procurorilor, au efectuat doua perchezitii in cadrul unui dosar penal de furt calificat si conducerea unui vehicul fara permis de conducere, in urma carora a fost retinut un barbat banuit ca ar fi furat 180.000 de lei dintr-o locuinta. ‘Politistii din cadrul Serviciului…