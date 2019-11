Șofer din Beclean, ACCIDENT cu o victimă în Nepos! FOTO – Arhiva Un accident de circulație, soldat cu o persoana ranita, s-a produs miercuri dimineața, in jurul orei 05:40, pe DN17D, pe raza localitații bistrițene Nepos. Conform primelor date, un barbat in varsta de 40 de ani, din Beclean, care conducea o autoutilitara pe direcția Feldru-Nasaud, a intrat in coliziune un autoturism al carui șofer, un barbat de 36 de ani, din Nepos, efectua o manevra de mers inapoi pentru a intra in curtea unui imobil. In urma accidentului, șoferul de 36 de ani a fost ranit, fiind transportat la spital. Cei doi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

