Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier langa localitatea Geomal: Doua persoane au ajuns la SPITAL, dupa ce un șofer a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune cu o autoutilitara Accident rutier langa localitatea Geomal: Doua persoane au ajuns la SPITAL, dupa ce un șofer a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune…

- FOTO| Șofer din Alba implicat intr-un ACCIDENT rutier in Deva: Minor de 5 ani, ranit dupa o coliziune intre doua autoturisme FOTO| Șofer din Alba implicat intr-un ACCIDENT rutier in Deva: Minor de 5 ani, ranit dupa o coliziune intre doua autoturisme Un accident rutier a avut loc luni, 14 martie, in…

- Despre acest eveniment rutier Botoșaneanul a scris in cursul dimineții de astazi: ACCIDENT cu trei mașini in județul vecin, patru victime printre care o tanara de 28 de ani și bebelușul ei - FOTO

- ACCIDENT pe DJ 704, intre Cugir și Vinerea. O persoana ranita dupa ce o mașina s-a rasturnat in afara șoselei Un accident rutier s-a produs vineri dimineața pe drumul județean DJ 704, intre localitațile Cugir și Vinerea. Potrivit IPJ Alba, un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile. In…

- Infractiune la regimul rutier, constatata de politisti La data 2 februarie a.c., in jurul orei 8.20, politisti din cadrul Biroului Rutier Constanta au identificat un barbat, de 40 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul I. C. Bratianu din municipiul Constanta, fara a poseda permis de conducere…

- Actorul american Arnold Schwarzenegger a fost implicat vineri intr-un accident rutier cu patru mașini in Los Angeles, scrie BBC. Unul dintre pasageri a fost ranit, potrivit poliției din Los Angeles.

- O furtuna puternica de zapada care a lovit Cehia a provocat un carambol cu peste 40 de mașini. Una dintre principalele autostrazi a fost inchisa. Cehia a fost lovita cu o furtuna de zipada puternica. Condițiile meteo extreme au dus la un accident in lanț pe una dintre autostrazile principale ale țarii.…

- Momente tragice, in aceasta seara, in Bistrița-Nasaud! Doi copii au incetat din viața, dupa ce mașina in care se aflau alaturi de doi adulți a fost spulberata de tren. Autoritațile au activat planul roșu de intervenție. Cum s-a intamplat intreaga tragedie!