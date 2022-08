Șofer din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști după ce a condus un autoturism cu 1,01 mg/l alcool „la bord” Șofer din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști dupa ce a condus un autoturism cu 1,01 mg/l alcool „la bord” Un barbat de 32 de ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiști dupa ce a fost depistat in timp ce conducea un autoturism cu 1,01 mg/l alcool „la bord”. Potrivit IPJ Alba, la data de 4 august 2022, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, […] Citește Șofer din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști dupa ce a condus un autoturism cu 1,01 mg/l alcool „la bord” in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

