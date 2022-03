Șofer din Alba, implicat în accident rutier la Deva. Un copil de 5 ani a fost rănit Șofer din Alba, implicat in accident rutier la Deva. Un copil de 5 ani a fost ranit Un barbat din Alba, care conducea o autoutilitara, a fost implicat intr-un accident, luni dimineața, in Deva. In evenimentul rutier a fost ranit un copil de 5 ani. Potrivit IPJ Hunedoara, accidentul s-a petrecut luni, 14 martie 2022, la ora 9.01. Un barbat in varsta de 33 de ani, din comuna Sohodol, judetul Alba, in […] Citește Șofer din Alba, implicat in accident rutier la Deva. Un copil de 5 ani a fost ranit in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

