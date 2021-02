Șofer din Aiud, prins beat la volan pe un drum public La data de 24 februarie 2021, in jurul orei 22.00, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud l-au depistat pe un barbat de 49 de ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Aiudul de Sus, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,81 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducere… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

