Șofer din Agrij prins băut la volan Sambata, 10 septembrie, polițiștii Biroului Rutier Zalau au intocmit un dosar penal pentru alcoolemie peste limita legala, unui barbat din comuna Agrij, depistat in zona Meseș. Conducatorul auto, un barbat de 44 de ani, a fost depistat in timp ce conducea un autoturism pe Drumul Național 1F, in zona Meseș. Intrucat, acesta emana halena alcoolica a fost testat de polițiștii rutieri, rezultatul fiind 0,77 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul a fost condus la o unitate medicala unde i-au fost prelevate mostre biologice de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei. In cauza a fost intocmit dosar… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

