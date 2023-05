Șofer depistat în timp ce conducea cu aproape 200 de km/h pe un drum național Un șofer in varsta de 48 de ani a ramas fara permis de conducere pentru trei luni și a primit o amenda consistenta dupa ce a fost surprins de radar in timp ce conducea cu 191 de km/h pe o șosea din județul Arad unde limita legala era de 90 de km/h. „Un barbat de […] Articolul Șofer depistat in timp ce conducea cu aproape 200 de km/h pe un drum național a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

