Șofer depistat fără permis și sub influența alcoolului, arestat preventiv Un barbat de 35 de ani, din Mureșenii Bargaului, a fost reținut pentru 24 de ore și cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Acesta ramane in arestul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Nasaud, pentru urmatoarele 30 de zile. Barbatul […] Articolul Șofer depistat fara permis și sub influența alcoolului, arestat preventiv apare prima data in Someșeanul.ro . Citeste articolul mai departe pe someseanul.ro…

Sursa articol si foto: someseanul.ro

