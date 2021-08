Șofer depistat drogat la volan în Timiș. Ce au găsit polițiștii la percheziția mașinii Luni, in jurul orei 15:30, polițiștii orașului Faget au oprit pentru control, pe raza localitații Manaștiur, un autoturism condus de un barbat de 25 de ani. In urma testarii cu aparatul drugtest, a rezultat faptul ca tanarul se afla sub influența substanțelor psihoactive. Barbatul a fost condus la sediul poliției unde, in urma efectuarii controlului […] Articolul Șofer depistat drogat la volan in Timiș. Ce au gasit polițiștii la percheziția mașinii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

