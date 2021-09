Stiri pe aceeasi tema

- Cauzele morții neașteptate a tanarului urmeaza a fi stabilite in urma necropsiei. Cert este ca pe corpul sau nu au fost gasite de urme de violența. In aceste condiții, nu este exclus ca ramniceanul sa fi suferit un infarct sau un accident vascular cerebral.Miercuri dupa amiaza, tanarul abia venise dintr-o…

- Șoferul unui autoturism inmatriculat in Italia s-a bagat intr-un stalp, in aceasta dimineața, dupa ce a pierdut controlul volanului, cel mai probabil din cauza vitezei și a condițiilor de circulație... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un moldovean, in varsta de 36 de ani, a murit intr-un grav accident produs in Italia. Presa locala scrie ca tanarul, aflandu-se la volanul unui TIR, s-a izbit violent intr-o mașina, pe care nu a observat-o pe traseu.

- Un tanar, de 23 de ani, a fost transportat, miercuri, la Spitalul Militar de Urgenta, cu multiple escoriatii, dupa ce a fost lovit de un sofer neatent, cu portiera masinii, pe o strada din municipiul Sibiu, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, Elena Welter,…

- A fost situație de alerta in Buzau, dupa ce o fata de 14 ani a fost luata cu forța in mașina și sechestrata intr-o locuința din Ramnicu Sarat. Se pare ca unul dintre suspecți voia sa se casatoreasca cu adolescenta.

- O fetița de 6 ani, pasagera intr-un autoturism a fost ranita, in urma unui accident rutier petrecut pe o strada din Alba Iulia. Mai exact, mașina in care se afla a fost lovita de un alt automobil, condus de un barbat de 71 de ani. Potrivit IPJ Alba, la data de 6 august 2021, in […] Citește Fetița de…

- Danut B., un șofer roman de TIR, in varsta de 40 de ani, a fost gasit mort in cabina, ieri dimineața, de catre un alt coleg, intr-o zona a unui poligon industrial Riba-roja de langa autostrada A3, din Spania.

- Un accident de circulație s-a produs in aceasta seara pe DN2E85, in afara localitații Poșta Calnau. Un șofer italian s-a izbit cu mașina de monumentul ridicat in cinstea eroilor scolii aripilor romanesti. Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus pe direcția Buzau catre Ramnicu…