Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Galati au retinut sambata un barbat care desi era baut si fara permis de conducere s-a urcat la volan, iar cand jandarmii l-au depistat si au vrut sa-l opreasca, acesta a lovit autospeciala Jandarmeriei.

- Accident cumplit in Arad! O persoana și-a pierdut viața și alte șapte au fost ranite, dupa ce mașina in care se aflau a intrat in coliziune cu o camioneta, in care se aflau alți oameni. Medicii nu au mai putut sa ai salveze viața victimei, in ciuda eforturilor depuse.

- FOTO| Accident MORTAL pe DJ 141: Un barbat de 62 de ani, fara permis de conducere, a DECEDAT, dupa ce a intrat pe contrasens și a lovit frontal o alta mașina Un accident MORTAL a avut loc miercuri dimineața pe DJ 141. Un barbat de 62 de ani, fara permis de conducere, a DECEDAT, dupa ce a intrat pe contrasens…

- Accident grav pe DN6, in județul Dolj. Un șofer de 24 de ani a murit și alte patru persoane care erau cu el in mașina au ajuns in stare grava la spital. Tanarul care se afla la volan a intrat pe contrasens și a lovit un TIR. Camionul a luat foc, iar autoturismul a ricoșat intr-o duba parcata pe marginea…

- Cinci persoane au fost ranite astazi intr-un accident produs in localitatea Baișești din Romania. Potrivit anchetei polițiștilor, un tanar de 28 de ani din Republica Moldova, aflat la volanul unui autoturism de model Mercedes Benz, a ajuns intr-o succesiune de doua curbe, sector prevazut cu marcaj continuu,…

- Accident violent la Singerei. Un șofer de 25 de ani s-a rasturnat cu mașina, dupa ce a ieșit la depașire, neregulamentar, și s-a ciocnit frontal cu un alt automobil, la volanul caruia se afla un barbat de 76 de ani. Impactul a avut loc in apropierea localitații Biruința, astazi, 5 iulie, in jurul orei…

- Cinci persoane au fost ranite, luni seara, dupa ce masina in care se aflau a lovit un cap de pod si s-a rasturnat in judetul Galati. Masina condusa de un barbat, de 41 de ani, din Draguseni, a lovit un cap de pod din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum. Autovehiculul s-a rasturnat pe partea…

- Doi tineri din Hunedoara au murit, vineri dimineața, intr-un accident rutier grav in Sibiu. Mașina in care se aflau a intrat intr-un TIR. Din primele informații, se pare ca șoferul nu avea permis de conducere, chiar daca se afla la volanul mașinii. Medicii nu au mai putut sa le salveze viața.