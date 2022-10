Șofer de TIR bătut de trei colegi pe care i-a denunțat că i-au furat o tonă de motorină Trei soferi romani de TIR l-au batut pe un coleg, dupa ce i-au furat o tona de motorina, iar acesta i-a denuntat la politie. Acum, barbatul batut si cu rezervorul gol isi cauta dreptatea in tara, informeaza Observatornews. Scandalul a inceput joi, la miezul noptii, in parcarea unei benzinarii din apropiere de capitala Sloveniei, Ljubljana. Cand șoferul de TIR, originar din Maramures, s-a trezit și a tras perdeaua de la geamul cabinei, a ramas blocat pentru cateva secunde. Un alt camion, cu numere de Arges, era tras in fata sa, iar un furtun il conecta pe acesta de TIR-ul sau. „Am sarit din cabina… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

- Un camionagiu roman a prins trei colegi din Argeș cand furau motorina din rezervorul lui, a chemat poliția, dar dupa 4 ore hoții s-au intors și l-au luat la bataie, intr-o parcare din Slovenia, relateaza portalul de știri locale al jurnalistului maramureșean Vasile Dale . Șoferul de tir din Cavnic,…

