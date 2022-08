Stiri pe aceeasi tema

- Traficul a fost dirijat pe DN 2 E85, in Poșta Calnau, in urma unui accident de circulație soldat cu ranirea unei persoane. „Din primele date se pare ca este un singur autovehicul implicat, acesta ar fi intrat in coliziune cu un podeț.” , precizeaza Biroul de Presa al IPJ Buzau. Șoferul ranit a fost…

- Cumplitul accident de pe DN 29, de la iesirea din Dumbraveni spre Botosani, din zona denumita popular "La cocostarc", care a avut loc sambata dupa-amiaza, a fost provocat de soferul unui autoturism marca Dacia Dokker, care apartine companiei Digi. La volan se afla un barbat de 27 de ani, dintr-un sat…

- Un barbat din judetul Ialomita a fost ranit dupa ce camionul incarcat cu apa minerala pe care il conducea s-a rasturnat, joi dimineata, pe DN 15, in localitatea Grinties. ‘Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce un tanar, de 28 de ani, din judetul Ialomita, conducea un…

- In noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 00:35, un barbat de 30 ani, din orașul Siret, care conducea autoturismul pe str. Ștefan Petriceicu Voda, din localitate, a pierdut controlul direcției de mers, a parasit partea carosabila, intrand intr-un cap de pod. In urma evenimentului a rezultat vatamarea…

- In aceasta dimineața, un motociclist a fost grav ranit intr-un accident rutier petrecut pe DN17, in Tiha Bargaului. Acesta a fost preluat de elicopterul SMURD și transportat la o clinica de specialitate. Accidentul s-a petrecut in aceasta dimineața, pe DN17, in localitatea Tiha Bargaului. Un autoturism…

- Ieri, 15 iunie, in jurul orei 15:00, o șoferița a trecut la culoarea roșie a semaforului și a provocat un accident rutier in Tiraspol. Imagini cu momentul impactului au fost distribuite pe o rețea de socializare, transmite Știri.md . Potrivit Mvdpmr , in urma impactului nicio persoana nu a avut de…

- Un pod rutier recent modernizat s-a PRABUȘIT, in județul Neamț. Șoferul unui camion, ranit Un pod rutier recent modernizat s-a prabușit, joi dupa-amiaza, in județul Neamț. La momentul incidentului pe pod se aflau un camion și o autoutilitara. Unul dintre șoferi a fost ranit. Potrivit ISU Neamț, este…

- Vineri, 20 mai 2022, in jurul orei 16,00, la intersecția strazilor Vartop cu Calea Moților ,din Alba Iulia, o tanara de 23 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un autoturism care era condus de o femeie de 32 de ani, din Zlatna. In urma accidentului, tanara […]…