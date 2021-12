Stiri pe aceeasi tema

- Romanul a urcat cu masina pe trotuar si a fost la un pas sa ucida trecatorii care au alergat disperati din calea autovehiculului scapat de sub control. Cand masina s-a oprit, trecatorii furiosi au navalit asupra acesteia. Au incercat sa deschida portierele masinii pentru a-i da o lectie soferului, in…

- Paguba s-a produs prin evaziune, in afaceri cu fier vechi. O ieseanca a primit o sentinta dura pentru evaziune fiscala. Din actele dosarului pare sa rezulte insa ca aceasta a fost folosita doar ca paravan. Ideea de afaceri a tinerei condamnate nu avea nicio legatura cu faptele pentru care a fost condamnata.…

- O strada din Belarus a fost acoperita de sute de kilograme de sfecla. Legumele au cazut dintr-un camion, iar soferul a plecat de la fata locului. Astfel, sfecla a ramas pe carosabil si a provocat probleme celorlalti participanti la trafic.

- Un barbat de 27 de ani din municipiul Huși a fost transportat in stare grava la spital, dupa ce a fost ranit in incendiul care i-a cuprins locuința. Doi militari – un jandarm și un pompier- aflați intamplator in zona au intervenit pana la sosirea echipajelor, reușind sa scoata victima din casa. Incendiul…

- Plenul Consiliului Județean Iasi, convocat astazi in ședința extraordinara de indata, a votat doua noi proiecte de hotarare privind depunerea de cereri de finanțare in cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”, pentru reabilitarea a inca 68 de kilometri de drum județean. Obiectivele…

- Alesii judetului s-au intalnit ieri „pe fuga" ca sa adopte includerea a inca trei segmente de drum judetean (de) modernizat in Planul National de Investitii „Anghel Saligny". De fapt, a doua drumuri, pentru al treilea fiind o rectificare. Acesta din urma, 3,2 km pe DH 249 intre comunele Hermeziu si…

- Patru noi focare de COVID-19 au fost depistate in unitațile medicale din Iasi, unde mai multi angajati si pacienti au fost testati pozitiv, informeaza Ziarul de Iași . Cel mai mare focar a fost depistat in cadrul secției ATI a Spitalului Clinic Județean de Urgenta ”Sfantul Spiridon”, unde 10 cadre medicale…

- Detalii noi ies la iveala in cazul fetiței de doi ani, decedata dupa ce ar fi cazut in cada. Concubinul și mama fetiței au fost arestați pe data de 17 septembrie pentru ucidere din culpa și rele tratamente aplicate minorului! Cei doi parteneri au stat in arestul preventiv al poliției pentru 30 de zile,…