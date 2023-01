Șofer de camion, prins sub cabină în urma unui accident FOTO Accident de circulație in aceasta dimineața pe DN 76, la intrarea in localitatea Brad dinspre Deva. Un șofer a pierdut controlul camionului pe care il conducea și a ieșit in afara parții carosabile. Barbatul a fost aruncat din cabina și prins sub aceasta, suferind mai multe rani. „In aceasta dimineața, pompierii bradeni au intervenit cu […] Articolul Șofer de camion, prins sub cabina in urma unui accident FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A murit cea mai in varsta persoana din lume! Toți am auzit celebra poveste a lui Matusalem, a carui durata de viața consemnata in Cartea Sfanta a fost de 969 de ani. Conform istorisilor, Matusalem a supraviețuit in legenda și tradiție ca fiind cel mai longeviv om. Dar, deși nu vorbim de aceeași varsta,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața in Zona industriala Arad. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme și un autobuz. „In aceasta dimineața, in jurul orei 07:00, pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina in cazul producerii unui accident rutier, in care…

- Doua masini in care erau sase persoane s-au ciocnit frontal, luni dimineata, pe DN 17 D, o persoana fiind blocata in autoturism. Pompierii militari si un echipaj de Ambulanta intervine, luni dimineata, la un accident rutier in localitatea Rebrisoara din judetul Bistrita-Nasaud. ”Din primele informatii,…

- Doua masini in care erau sase persoane s-au ciocnit frontal, luni dimineata, pe DN 17 D, o persoana fiind blocata in unul dintre autoturisme. Pompierii militari si un echipaj de Ambulanta intervine, luni dimineata, la un accident rutier in localitatea Rebrisoara din judetul Bistrita-Nasaud. ”Din primele…

- Polițiștii orașui Gataia (județul Timiș) au fost sesizați de catre o femeie, in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 01:00, cu privire la faptul ca, in calitate de pasager, a fost victima unui accident rutier pe DJ588 A, in localitatea Berecuța. „Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit…

- Niciun șofer baut, drogat sau prins fara permis care produce un accident mortal nu mai scapa de inchisoare, așa suna textul proiectului de lege pe care un fost ministru de justiție il propune Parlamentului. Acum legea permite inchisoarea cu suspendare. Robert Cazanciuc, senator PSD: Cine se urca la…

- Evenimentul a avut loc joi seara, in jurul orei 21.00, pe bulevardul Bucuresti din municipiul Baia Mare. Un echipaj al Politiei a incercat sa traga pe dreapta un autoturism, insa soferul nu a oprit la semnalele politistilor, motiv pentru care acestia au pornit in urmarirea masinii.In timpul deplasarii,…

- Urmarire ca in filme, incheiata cu accident, joi seara, pe strazile din Baia Mare. Un tanar de 24 de ani, baut și fara permis, n-a vrut sa opreasca la un control de rutina al politistilor si a gonit cu masina cațiva kilometri, cu agentii dupa el. Evenimentul a avut loc joi seara, in jurul orei […] The…