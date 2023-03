Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul unei autoutilitare a fost filmat in timp ce mergea cu spatele pe autostrada, in zona Turda – Sebes. Barbatul a fost amendat cu suma de 1.305 lei și a ramas fara permisul de conducere pentru 120 de zile. Politistii au fost sesizati in privinta manevrei soferului de autoutilitara, iar in urma…

- Șoferul se afla la volanul unei autoutilitare cand a facut manevra, iar polițiștii au intervenit in urma unei sesizari, amendandu-l cu suma de 1.300 de lei. De asemenea, oamenii legii i-au suspendat permisul de conducere, scrie News.ro.Incidentul a avut loc pe autostrada A1 Turda-Sebeș.Politistii au…

- La data de 10 martie 2023, in urma unei sesizari privind faptul ca șoferul unei autoutilitare ar fi efectuat o manevra de mers inapoi pe Autostrada A10 Turda-Sebeș, polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Ramnicu Valcea-Deva au efectuat verificari, in vederea identificarii acestuia. Din cercetari…

- Soferul unei autoutilitare care a facut o manevra de mers inapoi pe autostrada A1 Turda-Sebes a fost amendat de politisti cu suma de 1.305 lei si i-a fost retinut permisul de conducere pentru 120 de zile. Politistii au fost sesizati in privinta manevrei soferului de autoutilitara, iar in urma cercetarilor…

- La data de 10 martie 2023, in urma unei sesizari privind faptul ca șoferul unei autoutilitare ar fi efectuat o manevra de mers inapoi pe Autostrada A1 Turda-Sebeș, polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Ramnicu Valcea-Deva au efectuat verificari, in vederea identificarii acestuia. Din cercetari…

- Soferul unei autoutilitare care a facut o manevra de mers inapoi pe autostrada A1 Turda-Sebes a fost amendat de politisti cu suma de 1.305 lei si i-a fost retinut permisul de conducere pentru 120 de zile.Politistii au fost sesizati in privinta manevrei soferului de autoutilitara, iar in urma cercetarilor…

- Au fost controlate 125 de mașini și s-au aplicat 120 de amenzi, in valoare de 48.000 de lei, in urma acțiunii in sistem cascada, pe A1, in județele Alba și Sibiu, desfașurata duminica, 5 martie, de agenții Biroului de Poliție Autostrada A1 R, Valcea – Deva, scrie publicația Tribuna, care preia datele…

- La data de 1 martie 2023, in urma unui apel prin 112 și a apariției unor imagini, in mediul on-line, cu un autoturism care ar fi circulatat, pe contrasens, pe autostrada A10 Turda –Sebeș, polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Ramnicu Valcea – Deva au efectuat verificari, in vederea identificarii…