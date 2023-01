Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist de la Brigada Rutiera a fost aproape sa fie lovit in plin de un BMW care circula cu viteza intr-o intersecție din București. Un pieton a fost lovit dupa ce mașina a patruns pe trotuar.

- Moarte invaluita in mister in București. Un tanar de 35 de ani a fost gasit fara suflare dupa ce s-ar fi aruncat de pe terasa unui restaurant aflat la etajul 25. Se pare ca, acesta ar fi luat singur masa in acea locație, dupa care ar fi mers pe teresa localului pentru a fuma și nu s-a mai intors. Barbatul…

- O femeie și un barbat care se aflau in fața unui magazin comuna I.C Bratianu, județul Tulcea, au fost loviți joi de o mașina, al carei șofer, de 18 ani, ar fi pierdut controlul direcției. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un șofer de 32 de ani, in stare avansata de ebrietate, a fost reținut noaptea trecuta pe o strada din Capitala. Incidentul a avut loc in noaptea de marți spre miercuri, in jurul orei 02:10, pe strada Petru Rareș din Capitala.

- Politistii Brigazii Rutiere au actionat, in noaptea de sambata spre duminica, pe sectoarele de drum din municipiul Bucuresti cu risc rutier sporit in scopul prevenirii accidentelor de circulatie. Aceștia au dat 117 amenzi și au reținut 35 de permise de conducere. Cele 35 de permise de conducere au fost…

- Scene greu de imaginat au fost filmate miercuri seara in traficul din Bucuresti. Un sofer inconstient, oprit in trafic de politisti, a reusit sa scape de filtru si a demarat in tromba, trecand pe roșu la semafor, printre pietoni, și a lovit doua mașini. ”Lasul din imagine, pe cat de “zmeu” este pe retelele…

- Scene incredibile petrecute, miercuri seara, in traficul din București! Un șofer aflat sub influența bauturilor alcoolice a fugit de sub nasul echipajelor de poliție jandarmi. In timp ce demara in tromba, pentru a scapa de forțele de intervenție, șoferul baut, in calea sa, a lovit doua mașini și se…