Șoferul unui autoturism marca BMW a ajuns in arest preventiv dupa un incident in care a fost implicat in urma cu zece zile.In ziua de 29 mai 2022, in jurul orei 22.20, in timp ce conducea autovehiculul pe DN17, pe raza localitatii Paltinoasa, barbatul a depașit un Audi A4 care circula in ...