- „Astazi, in jurul orei 16:00, pe DN68, in afara localitații Sarmizegetusa, a avut loc un grav accident rutier.Polițiștii care au efectuat cercetarea la fața locului au stabilit ca un barbat de 54 de ani, din municipiul Lupeni, care conducea un autoturism din direcția Hațeg – Oțelul Roșu, a patruns pe…

- Un grav accident rutier s-a produs joi dupa-amiaza in judetul Hunedoara. Doua persoane au murit dupa ce au intrat cu mașina sub un TIR, arata Mediafax. Conform centrului Infotrafic, accidentul s-a produs DN68 Hațeg-Caransebeș, in localitatea Breazova, județul Hunedoara. Polițiștii spun…

Polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați in decursul zilei de astazi cu privire la un eveniment rutier pe Drumul Național 7, la km 199+800m, in localitatea Calimanești, județul Valcea. Un...

- Un tanar din județul Alba a fost implicat marți, 30 martie, intr-un grav accident rutier petrecut pe Drumul National 1F, in localitatea Sancraiul Almasului, in urma caruia o femeie a decedat. Potrivit IPJ Salaj, din primele cercetari efectuate de politisti la fata locului s-a stabilit ca un tanar de…

- Șofer din Alba, implicat intr-un ACCIDENT MORTAL pe DN 1F Zalau-Cluj-Napoca. O femeie de 63 de ani a MURIT in urma impactului Șofer din Alba, implicat intr-un ACCIDENT MORTAL pe DN 1F Zalau-Cluj-Napoca. O femeie de 63 de ani a MURIT in urma impactului Un accident rutier mortal a avut loc marți, 30 martie…

- Un accident mortal care s-a sfarșit cu decesul unei femei s-a produs marți dimineața, in jurul orei 06:00 in județul Satu Mare.Centrul de INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca o persoana care se deplasa cu bicicleta pe DN 1F, intre localitațile Ghenci și Carei, județul…

- Un conducator auto a decedat, sambata seara, in urma impactului autoturismului pe care il conducea cu un autotren, survenit pe DN59, intre localitatile Sag si Jebel, potrivit ISU Timis, relateaza Agerpres. In urma impactului, soferul autoturismului a ramas incarcerat. La fata locului…

- Un șofer din județul Alba a fost implicat intr-un accident rutier mortal petrecut in județul Cluj. Accidentul s-a petrecut pe DN1 Cluj-Napoca – Oradea, intre localitatea Morlaca și comuna Poieni. Potrivit IPJ Cluj, din primele informații, conducatorul unui ansamblu de vehicule format din cap tractor…