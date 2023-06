Şofer de 80 de ani, prins băut la volan de două ori într-o zi Un barbat de 80 de ani, din comuna doljeana Bistret, este cercetat pentru comiterea infractiunii de conducere fara permis, dupa ce a fost prins conducand baut de doua ori in aceeasi zi. Politistii doljeni au precizat ca, initial, soferul a refuzat sa traga pe dreapta. A fost prins cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Potrivit oamenilor legii, incidentul a avut loc duminica, in comuna Catane. „Un barbat in varsta de 80 de ani, din comuna Bistreț, in timp ce conducea un autoturism pe DN 55 A, in localitatea Catane, a refuzat sa opreasca la semnalul regulamentar… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un doljean a fost depistat la volan cu o alcoolemie de 2,00 mg/l alcool pur in aerul expirat, potrivi t IPJ Dolj .Polițiștii din Filiași au depistat un barbat, de 42 de ani, din Scaești, in timp ce conducea un autoturism in localitate.Intrucat emana halena alcoolica, acesta a fost testat cu aparatul…

- Un tanar din județul Cluj este acum cercetat penal pentru conducerea fara permis a unui autoturism pe drumurile salajene. In data de 1 iunie, la ora 02.40, intre localitațile Rogna și Negreni, polițiștii au depistat și oprit in trafic un autoturism condus de un tanar de 19 ani, din comuna Cațcau, județul…

- Un tanar de 21 de ani care in noaptea de sambata spre duminica nu a oprit la semnalele politistilor, in timp ce circula pe un drum national din judetul Suceava, a fost prins dupa o urmarire in trafic si dupa ce s-a izbit cu autoturismul de un podet din beton. Soferul era atat de beat incat nu a putut…

- Tanar dintr-o comuna din Alba, reținut pentru conducere fara permis. Unde a fost oprit in trafic și ce au descoperit polițiștii Un tanar din comuna Bucerdea Granoasa a fost reținut de polițiști, dupa ce l-au depistat in trafic, la volanul unui autoturism, fara sa dețina permis. Oamenii legii au descoperit…

- Marti, 25 aprilie, la ora 11.38, polițiștii din cadrul Secției 2 Bogdan Voda, impreuna cu polițiștii Postului de Poliție Stramtura, au oprit pentru control, pe D.C. 15 Stramtura, un autoturism condus de catre un barbat de 42 de ani din Stramtura. Șoferul prezenta halena alcoolica, motiv pentru care…

- Ieri, 25 aprilie, la ora 11.38, polițiștii din cadrul Secției 2 Bogdan Voda, impreuna cu polițiștii Postului de Poliție Stramtura, au oprit pentru control, pe D.C. 15 Stramtura, un autoturism condus de catre un barbat de 42 de ani din Stramtura. Șoferul prezenta halena alcoolica, motiv pentru care a…

- Un minor de 16 ani, din comuna Afumati, Dolj, este acuzat de comiterea a trei infractiuni, dupa ce, baut fiind, a furat un autoturism si a fugit de politistii care i-au facut semn sa traga pe dreapta. Incidentul a avut loc in seara zilei de duminica, in comuna Afumati. Minorul avea o alcoolemie de de…

- Un barbat, de 40 de ani, cetațean bulgar, a fost reținut de polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, dupa ce a fost depistat transportand peste 30.000 de pachete de țigari care nu au fost declarate la controlul vamal. Șoferul turc a fost oprit de polițiști in comuna doljeana…