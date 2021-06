Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier s-a produs luni, in jurul orei 11:30, pe raza comunei Manesti, unde un sofer a pierdut controlul volanului si s-a izbit cu masina de un stalp. Barbatul a ramas incarcerat intre fiarele masinii, iar potrivit martorilor, acesta ar fi inconstient. Echipaje ISU Prahova…

- Un barbat de aproximativ 50 de ani a fost implicat, vineri, intr-un accident cu parapanta, intre Siria si Ghioroc, in judetul Arad, dupa ce la aterizare s-a agatat de firele de electricitate.

- Un barbat de aproximativ 50 de ani a fost implicat, vineri, intr-un accident cu parapanta, intre Siria si Ghioroc, in judetul Arad, dupa ce la aterizare s-a agatat de firele de electricitate. Acolo a intervenit elicopterul SMURD care l-a preluat pe parapantist si l-a transportat de urgenta la Spitalul…

- Un barbat de 51 de ani din Aiud a fost ranit intr-un accident de circulație produs vineri dimineața pe DN 1, in zona localitații Bologa, in județul Cluj. Potrivit reprezentanților IPJ Cluj, conducatorul unui vehicul, in varsta de 51 de ani, din municipiul Aiud, județul Alba, care se deplasa inspre Cluj-Napoca…

- Grav accident de circulație astazi pe DJ 609 B, la ieșirea din localitatea timișeana Coșteiu, in apropiere de Lugoj, produs de un șofer baut și cu permisul de conducere suspendat. In urma impactului frontal dintre doua autoturisme, trei oameni nevinovați au fost raniți, intre care un copil de 5 ani.…

- Un tanar in varsta de 21 de ani, a fost transportat pe calea aerului de la Edineț la Chișinau. Misiunea a fost indeplinita cu succes de echipajul SMURD Iași, in dupa-amiaza zilei de 11 mai.

- Doi barbați si-au pierdut viata și altul a fost ranit grav in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineața in jurul orei 04.06 pe DJ 102D in localitatea Baba Ana. In eveniment a fost implicat un auto cu 3 ocupanți. La fata locului au fost mobilizate o mașina de stingere, o descarcerare și…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a ajuns sambata seara la Spitalul Judetean din Oradea, victima a unui accident grav petrecut la Vartop – Arieșeni. Un elicopter SMURD a fost solicitat de urgența, sambata seara, pentru salvarea unui tanarului de 16 ani accidentat pe partia Vartop de un prieten care…