Șofer de 29 de ani pozitiv la metamfetamină, depistat în Nănești La data de 01.05.2023, ora 16.30, polițiștii Secției de Poliție Rurala Nanești au depistat in trafic, pe DN 23, in comuna Nanești, un autoturism condus de un tanar, in varsta de 29 de ani, iar in urma testarii cu aparatul Drugtest a rezultat valoarea pozitiva la metamfetamina. Conducatorul auto a fost condus la spital, unde […] Articolul Șofer de 29 de ani pozitiv la metamfetamina, depistat in Nanești apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol: monitorulvn.ro

