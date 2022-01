Sofer de 23 de ani depistat drogat la volan

Stiri pe aceeasi tema

- Conducere sub influența substanțelor psihoactive La data de 20 ianuarie a.c., la ora 17:56, polițiștii Serviciului Rutier au oprit in trafic, pe o strada din Sarmașag, un autoturism condus de un tanar, de 21 de ani, din comuna Bobota. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul Drugtest,…

- In data de 8 ianuarie, polițiștii din Jibou, au identificat un tanar de 21 de ani, din Jibou, care conducea autoturismul pe Drumul Județean 108A. Acesta a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind pozitiv. Cercetarile continua pentru infracțiunea de conducere a unui autovehicul sub influenta…

- Astazi, 4 ianuarie, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Zalau au fost solicitați sa intervina la un accident cu victime produs in municipiul Zalau. Din primele verificari efectuate de polițiști a reieșit ca, la ora 12:23, un barbat de 36 de ani, din comuna Pericei, in timp ce conducea un autoturism…

- Ieri, 2 ianuarie, in jurul orei 21:50, polițiștii au oprit in trafic, pe Drumul Național 1G, in localitatea Almașu, un conducator auto aflat sub influența substanțelor psihoactive. Este vorba de un tanar de 25 de ani, din comuna Almașu, pe care polițiștii Seviciului Rutier l-au condus la o unitate…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politistiMai multi soferi constanteni s au ales cu dosare penale. Politisti din cadrul Serviciului Rutier au identificat un barbat, de 25 de ani, care a condus un autoturism pe strada Pelican, in localitatea Lumina, in timp ce se afla sub influenta unor substante.Conducatorul…

- Un zalauan de 24 de ani a fost prins la volan sub influența mai multor droguri in timp ce isi dadea examenul pentru permis. In cadrul unei actiuni, pentru nerespectarea regulilor de circulatie de catre pietoni, politistii zalauani l-au depistat pe tanarul inconstient care s-a ales cu dosar penal pentru…