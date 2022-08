Șofer de 22 de ani prins drogat la volan in Bobota Un nou dosar de conducere sub influența substanțelor psihoactive a fost intocmit de polițiștii Serviciului Rutier Salaj, sambata, 30 iulie, in localitatea Bobota. Sambata seara, polițiștii rutieri au oprit in trafic, pe Drumul Județean 108B, in localitatea Bobota, un autoturism, condus de un tanar de 22 de ani, din comuna Balc, județul Bihor. Polițiștii au testat conducatorul auto cu aparatul Drugtest, acesta detectand prezența in saliva a doua tipuri de substanțe psihoactive. Tanarul a fost condus la o unitate medicala, unde i-au fost prelevate mostre biologice, in vederea determinarii prezenței… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 31 iulie a.c., in jurul orei 16:00, politiștii din cadrul Poliției municipiului Campina, Biroului Rutier, in timp ce desfașurau activitați de supraveghere și control al traficului rutier pe Bulevardul Carol I, din municipiu au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism condus…

- Sambata noaptea, la ora 23:20, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Salaj au oprit in trafic, pe Drumul Național 1F, in localitatea Sanmihaiu Almașului, un autoturism, condus de un tanar, de 26 de ani, din Zalau. Conducatorul auto, in urma testarii cu aparatul Drugtest, a ieșit pozitiv la doua substanțe…

- Sambata spre duminica noaptea, 23 spre 24 iulie, puțin dupa ora 3, polițiștii Serviciului Rutier Salaj au depistat in flagrant delict, la intersecția Drumului Național 1F cu Drumul Județean 108R, in zona Meseș, un conducator auto aflat sub influența bauturilor alcoolice. Polițiștii l-au identificat…

- Tot sambata, 23 iulie, la ora 12:00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Șimleu Silvaniei au depistat in flagrant delict un conducator auto, aflat sub influența bauturilor alcoolice. Barbatul, de 34 de ani, din comuna Bobota, conducea un autoturism pe Drumul Județean 108F, prin localitatea…

- Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Pitești au depistat, in trafic, pe raza municipiului Pitești, un barbat de 23 de ani, din județul Teleorman, care conducea un autoturism pe strada Craiovei, din Pitești, iar in urma testarii cu aparatul DrugTest, a ieșit pozitiv. Barbatul a fost condus la o unitate…

- Politistii de la Transporturi au aplicat amenzi in valoare de peste 21.000 de lei, in urma unei actiuni de control privind legalitatea taxiurilor si a masinilor inchiriate din zona aeroporturilor din Romania.

- Zilnic, polițiștii salajeni acționeaza pentru prevenirea cauzelor generatoare de accidente și combaterea faptelor de natura a pune in pericol participanții la trafic. Conducerea sub influența substanțelor psihoactive sau a alcoolului se numara printre acestea. Ultima constatare de conducere sub influența…

- La data de 14 iunie, in jurul orei 21:00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ploiești, in timp ce desfașurau activitați pe linie rutiera pe raza municipiului au oprit, pentru control, pe strada Libertații un autoturism condus de un barbat in varsta de 30 de ani, din comuna Șirna. Cu ocazia…