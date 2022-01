Sofer de 21 de ani prins drogat la volan Conducere sub influența substanțelor psihoactive La data de 20 ianuarie a.c., la ora 17:56, polițiștii Serviciului Rutier au oprit in trafic, pe o strada din Sarmașag, un autoturism condus de un tanar, de 21 de ani, din comuna Bobota. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul Drugtest, iar rezultatul a ieșit pozitiv. Acesta a fost condus la o unitate medicala, unde i-au fost prelevate probe biologice, in vederea determinarii prezenței in organism de substanțe psihoactive și tipul acestora. Polițiștii rutieri continua cercetarile in dosarul penal intocmit, in vederea administrarii… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

