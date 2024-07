„Șofer” de 21 de ani, din comuna George Enescu, oprit de polițiști in trafic pentru ca avea o deplasare haotica Luni, polițiștii din Dorohoi au oprit pentru control, pe drumul județean D.J. 298, un autoturism condus de un tanar, de 21 de ani, din comuna George Enescu, care avea o deplasare haotica. In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit faptul ca acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Polițiștii continua […] Citește „Șofer” de 21 de ani, din comuna George Enescu, oprit de polițiști in trafic pentru ca avea o deplasare haotica in Botosani24.ro .