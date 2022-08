Șofer de 19 ani,”prins” de radar de două ori într-un minut, în două localități diferite Șofer de 19 ani,”prins” de radar de doua ori intr-un minut, in doua localitați diferite Șofer de 19 ani, prins conducand cu viteza: A fost „prins” de radar de doua ori intr-un minut, in doua localitați diferite Polițiștii din Botoșani au prins un tanar de 19 ani care a incalcat limita de viteza de doua ori intr-un minut, in doua localitați diferite. Potrivit IPJ Botoșani, tanarul a fost surprins la […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

