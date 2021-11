Stiri pe aceeasi tema

- Articolul VIDEO Șofer de 19 ani, din Galbinași, decedat dupa ce a intrat cu mașina intr-un camion se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un accident grav s-a produs, marți seara, pe DN 2B, la ieșire din municipiul Buzau. Un tanar de 19 ani a murit dupa coliziunea intre autoturismul pe care il conducea…

- Un barbat din Prundu Bargaului a fost ranit, luni, dupa ce s-a rasturnat cu mașina, pe DN 17, in localitatea Rusu Bargaului. Polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul Național 17, in localitatea Rusu Bargaului. Un autoturism condus de un barbat de 66 de ani…

- Un grav accident rutier a avut loc vineri in judetul Arges. O femeie s-a ales cu multiple traumatisme dupa ce masina pe care o conducea a intrat in mai multi busteni ajunsi pe carosabil dintr-o remoca rasturnata la marginea drumului.

- Un barbat de 54 de ani din Stramba a fost grav ranit astazi, dupa ce a ieșit in decor cu mașina și a lovit un stalp de electricitate. Acesta a ramas blocat in autoturism și s-a ales cu un traumatism cranian cerebral și unul lombar. Accidentul s-a produs in urma cu puțin timp, in localitatea Stramba,…

- Scenariu de film de groaza in Buzau! O adolescenta de doar 14 ani și-a inceput ziua normal, iar la un moment dat a vrut sa mearga la magazin. Din nefericire, copila nu a mai ajuns la destinație, deoarece a fost bagata cu forța intr-o mașina și a fost rapita. Iata cum s-a intamplat totul, unde este și…

- Drumul european care tranziteaza Romania de la granița cu Ucraina, pana la Dunare, pare ca devine ruta alternativa a migranților asiatici spre vestul Europei. Trei cetațeni din Bangladesh au fost gasiți in remorca unui camion care tranzita județul Buzau, pe E85, de la nord, la sud. Polițiștii din municipiul…