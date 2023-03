Stiri pe aceeasi tema

- Agenții Poliției Rutiere din Ialomița au tras 14 focuri de arma pentru a opri un șofer care a refuzat sa opreasca mașina, dupa ce a forțat trecerea prin stația de taxare de la Giurgeni – Vadu Oii și a distrus o bariera. Șoferul a fost imobilizat pe DN2A, relateaza portalul local de știri Replica . Șoferul…

- Un barbat, de 26 de ani, din comuna Catunele, in timp ce conducea, sambata, un autoturism pe DJ 671B, pe raza localitații Glogova, a pierdut controlul direcției de mers, a intrat in coliziune cu un cap de pod și s-a rasturnat in afara parții carosabile. In urma impactului, conducatorul auto și un tanar…

- Un barbat, de 35 de ani, din comuna Corlațel, a fost prins de polițiști la volanul unui autoturism, luni, pe DJ 562A, in localitatea Rogova, deși avea permisul suspendat. Barbatul a fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat o valoare de 0,71 mg/l alcool pur in aerul expirat, acesta fiind condus…

- Un șofer din județul Alba a fost depistat de polițiști conducand cu permisul suspendat Un șofer din județul Alba a fost depistat de polițiști conducand cu permisul suspendat La data de 15 martie 2023, in jurul orei 10,30, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au oprit, pentru control, un autoturism…

- Urmarire a poliției, marți, de la Moșnița Noua la Timișoara. Oamenii legii au reușit sa prinda un șofer beat care nu a oprit la semnalele lor și a incercat sa scape. Mai mult, barbatul avea și permisul suspendat pentru ca a mai fost prins baut la volan.

- In dimineața zilei de 12 martie a.c., in timp ce exercita atribuțiile de serviciu, o patrula de ordine publica din cadrul Poliției municipiului Buzau a observat un autoturism care circula pe o traiectorie sinuoasa, motiv pentru care oamenii legii i-au facut semn conducatorului auto sa opreasca. Intrucat…

- Carnetul de șofer nu e pentru el. Tanar din Havarna, prins circuland, dar cu permisul suspendat Un tanar din Havarna a fost prins de polițiști circuland chiar daca avea permisul suspendat. La data de 4 febraurie, in jurul orei 02:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi au oprit pentru…

- In timp ce conducea autoutilitara pe DN2 – E85 spre municipiul Falticeni, un barbat de 65 de ani din municipiul Falticeni a intrat in coliziune fața-spate cu autoturismul condus in fața sa de un barbat din comuna Bogdanești, care a fost proiectat in microbuzul condus de un barbat din județul Iași.…