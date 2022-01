Șofer cu permisul anulat de aproape patru ani, prins beat criță la volan Un aradean cu permisul anulat din anul 2018 a fost prins beat la volan. Polițiștii aradeni au prins in trafic, joi dupa-amiaza, un aradean de 46 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe centura nord-vest a Aradului. Testarea acestuia cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 1,26 mg./l. alcool pur in aerul […] Articolul Șofer cu permisul anulat de aproape patru ani, prins beat crița la volan a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

