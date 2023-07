Şofer „confuz” de la cocaină oprit pe poliţişti Vineri polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au identificat un barbat de 34 de ani din comuna Eremitu care conducea sub influenta cocainei si amfetaminei. In baza sesizarii primite de la o benzinarie, polițiștii s-au deplasat in zona indicata, identificand persoana in cauza la volanul unui autoturism, aflat in deplasare haotica pe drumul … Post-ul Sofer „confuz" de la... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata dimineata, polițiștii Serviciului Rutier Mureș – Biroul Drumuri Naționale și Europene au depistat, pe strada Zagazului, un conducator auto, de 29 de ani, din județul Bihor, in timp ce se deplasa la volanul unui autoturism, deși se afla sub influența alcoolului și a altor substanțe. „In urma…

- La data de 6 iulie a.c., in jurul orei 01.15, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au depistat un conducator auto, de 27 de ani, care ar fi condus un autovehicul sub influența substanțelor psihoactive, fiind implicat intr-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, in…

- Politistii de investigatii criminale ai Politiei municipiului Targu Mures au prins in flagrant, in data de 27 mai, doi barbati, de 27 si 42 de ani, din Targu Mures, banuiti de furt. "In fapt, la aceeasi data, cei in cauza ar fi patruns, prin efractie, intr-un apartament situat pe o strada din Targu…

- Sofer cercetat pentru ultraj, dupa ce a lovit cu masina un agent de politie care il oprise in trafic: Autospeciala Ministerului de Interne a fost implicata. Politistii din Mures au deschis dosar penal pe numele unui sofer care, oprit in trafic fiind, a refuzat sa coboare geamul masinii pentru a discuta…

- Politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Biroul Rutier au desfasurat in noaptea de 13 14 mai 2023 o actiune pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Potrivit unui comunicat al IPJ Constanta, in urma activitatilor desfasurate, politistii…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Maramureș au depistat, in seara de 25 aprilie, in trafic pe o strada din Sighetu Marmației, un tanar in varsta de 23 de ani la volanul unui autoturism, aflat sub influența bauturilor alcoolice și care deținea și un pliculeț…

- La data de 21 aprilie 2023, pe Autostrada A1, km 316, județul Alba, poliștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Ramnicu Valcea – Deva, in timp ce desfașurau activitați specifice, au efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism al carui conducator auto și-a continuat drumul, motiv pentru care…

- Accident șocant, in Capitala! Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, un șofer al Societații de Transport București ar fi dat cu autobuzul peste un pieton. Tragedia a avut loc in sectorul 3. Aceleași surse din ancheta susțin ca barbatul le-a spus polițiștilor ca nu a fugit de la locul accidentului,…