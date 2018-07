Stiri pe aceeasi tema

- In 2017, DNA a intocmit un numar de 44 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovației, avand la baza sesizari și analize ale DLAF, din care: - 38 – au fost rechizitorii; - 2 – rechizitorii urmate de incheierea a 2 acorduri de recunoaștere a vinovației; - 4 acorduri de recunoaștere a vinovației,…

- Yossi Barkshtein, angajat al firmei israeliene Black Cube, la care ar fi urmat sa ajunga date confidentiale despre persoane din familia si anturajul Laurei Kovesi, a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu DIICOT, el fiind condamnat de Tribunalul Bucuresti la 2 ani si 10 luni de inchisoare…

- Tribunalul Constanta a admis ieri un acord de recunoastere a vinovatiei incheiat de catre DNA Serviciul Teritorial Constanta, in dosarul privind cele peste 20 de perchezitii domiciliare efectuate la jumatatea lunii trecute pe raza judetelor Constanta, Calarasi si in municipiul Bucuresti, cu Iasar Bechir.…

- Potrivit DGA, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures a inaintat acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat cu un medic chirurg din cadrul unei unitati medicale din Targu Mures, prin care a dispus condamnarea acestuia la pedeapsa de 2 ani inchisoare cu suspendarea…

- Medicul chirurg Liviu Marian Matei, din cadrul IUBCvT Targu Mures, a fost condamnat, prin acord de recunoastere a vinovatiei, la 2 ani inchisoare cu suspendare si pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a exercita profesia de medic, de asemenea timp de 2 ani, pentru savarsirea infractiunii…

- In urma mai multor percheziții desfașurate pe raza județului Arad, in luna iunie 2017, printre care și la domiciliul din satul Gurba al celui care la acea vreme era șef de Cabinet in cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Arad, comisar șef Cosmin Bratu, au fost descoperite peste 500 de…

- Procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, ca urmare a activitatilor realizate de catre lucratorii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie D.G.A. ndash; Serviciul Judetean Anticoruptie S.J.A. Bihor, a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei si a propus…