- Patru oameni au murit, iar alti trei au fost raniti in impactul violent de pe autostrada Deva-Sebes. Totul a fost filmat de un alt sofer iar pe imagini se vede cum doua autoturisme care circulau normal se izbesc de o masina intrata din greseala pe contrasens si condusa de un sofer de 70 de ani.…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza pietonului care a traversat pe roșu. Femeia a fost lovita de un conducator auto, care nu a mai putut sa o evite. Mai multe echipaje de poliție s-au deplasat la fața locului pentru cercetari. Victima a fost preluata de o ambulanța și a fost…

- Un accident stupid s-a produs in urma cu putin timp in Ploiesti, pe strada Baciului. O femeie in varsta de 50 de ani si un copil in varsta de 4 ani au fost acrosati de masina, in timp ce soferul efectua manevra de mers inapoi. La fata locului s-au deplasat echipaje ale Politiei si un echipaj…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza barbatului de 62 de ani. Acesta circula pe strada Profesor Doctor Aurel Paunescu Podeanu, pe bicicleta, dinspre Calea Stan Vidrighin spre Stadionul Dan Paltinișanu. La intersecție cu strada Someș, biciclistul a virat la stanga fara sa se asigure…

- Accidentul a avut loc pe DN 14, in localitatea Copsa Mica. Soferul unei masini a intrat in depasirea unui TIR, iar din spate a vazut ca vine o alta masina care s-a angajat in depasire. Pentru a evita sa fie lovit, soferul primului autoturism a tras de volan drapta si a lovit tirul care circula regulamentar.…

- Organele au fost prelevate azi-noapte de la Suceava. Donatorul, un tanar de 17 ani din Suceava, a fost victima unui accident rutier. Ficatul a fost transplantat in centrul de la Spiridon la un barbat de 65 de ani, din Botosani, care sufera de ciroza. Inima a plecat la centrul de transplant din Targu…

- O femeie de 62 de ani a fost accidentata, marți seara, in timp ce incerca sa traverseze o strada din Lugoj. Victima a fost transportata la spital chiar de catre șoferul implicat in accident, care dupa ce a incredințat-o medicilor a disparut, fara sa anunțe poliția. Dupa cateva ore,…