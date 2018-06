Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii care au oprit in trafic un autoturism au constatat nu mai puțin de 3 infracțiuni comise de catre barbatul aflat la volan. Incidentul s-a petrecut miercuri seara, in jurul orei 22.00, in timp ce polițiști ai Sectiei de Politie Rurala Galanestisupravegheau traficul rutier pe un drum ...

- Azi-noapte a avut loc un accident șocant in Capitala. Incidentul a avut loc din cauza unui șofer beat. (Console si accesorii gaming) Azi-noapte, un șofer circula pe DN1 și se indrepta dinspre aeroport catre București. Barbatul conducea un autotursim Audi și avea viteza. Acesta a intrat intr-o alta mașina.…

- Politisti din cadrul Biroului rutier Craiova au tras, vineri, intre șapte și noua focuri de arma asupra unui autoturism care nu a oprit in trafic la semnalul acestora și l-ar fi ranit pe șofer, un barbat in varsta de 45 de ani, cunoscut polițiștilor craioveni. Filip Gionea, fost Sardaru, zis Paris,…

- Un craiovean de 20 de ani, care conducea un BMW Seria 7, nu a oprit la semnalele politistilor rutieri in aceasta dupa-amiaza si a fost urmarit de oamenii legii pe strazile Craiovei. Politistii au folosit armamentul din dotare, au tras ...

- Scandal in parcarea unui centru comercial din Capitala. Polițiștii au tras focuri de avertisment, dupa ce un barbat care facea drifturi nu a oprit la somațiile lor. Incidentul a avut loc la Baneasa, iar barbatul a fost, in cele din urma, reținut. Un sofer care facea drifturi in parcarea unui complex…

- Politistii din Alba Iulia au urmarit, azi noapte, pe strazi din oras, o masina al carui sofer nu a oprit la semnalul acestora. Autoturismul s-a oprit intr-un gard, dupa ce conducatorul auto a pierdut controlul volanului. Ar fi fost sub influenta alcoolului. Potrivit IPJ Alba, in noaptea de miercuri…

- Doi politisti din Satu Mare care au intervenit, miercuri dimineata, pentru aplanarea unui scandal la o adresa unde fusese solicitat echipajul, au fost batuti de doi tineri, agentii fiind raniti si dusi la spital pentru ingrijiri. Politistii au scapat dupa ce au tras focuri de arma, iar suspectii…