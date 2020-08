Stiri pe aceeasi tema

- Joi, în jurul orei 03.30, politistii din Cluj au depistat un barbat de 33 de ani, din comuna Apahida, care, a fost înregistrat cu aparatul radar în timp ce rula cu viteza de 99 km/h, pe Calea Floresti. În urma verificarilor, politistii au constatat ca barbatul…

- Circula haotic pe o strada din Balti, a refuzat sa opreasca la somațiile polițiștilor si s-a comportat agresiv. Este vorba despre un sofer de 29 de ani din Balti, care a fost retinut pentru 72 de ore.

- Dupa o noapte de audieri, polițiștii botoșaneni au reușit sa stabileasca in prima faza modul in care s-a produs accidentul de luni seara, de pe Bulevardul Mihai Eminescu, langa Spitalul de Pediatrie.

- Un barbat de 29 de ani este cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului dupa ce a fost surprins de politistii rutieri cand rula cu o viteza peste cea legala pe un drum national, refuzand apoi testul cu etilotestul pentru stabilirea alcoolemiei.

- In urma cu cateva zile, fiica Clejanilor a provocat un accident rutier in București și a fost prinsa la volan sub influența substanțelor interzise. La vederea acestor imagini, mama sa, Viorica, a luat atitudine și și-a scuzat fata in fața presei, dezvaluind niște informații incredibile! Iata ce a facut…

- ● La data de 15 mai a.c., ora 17.20, polițiștii au depistat un barbat de 36 de ani, din comuna Vidra, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitații Vidra, avand o concentrație de 1,32 mg/l alcool pur in aerul expirat. In cauza a fost intocmit dosar penal. ● La data de 17 mai […] Articolul Șoferi…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Sarat au intocmit trei dosare penale in cazul focarului de la Ramnicelu, unde mai multi localnici au refuzat sa fie testati pentru depistarea coronavirusului.