Stiri pe aceeasi tema

- Despre un incendiu devastator, care a avut loc la Piatra Neamt in noaptea de 12/13 aprilie 2023, detalii au fost furnizate imediat dupa producerea lui de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava“, precizandu-se pagubele provocate si ca un batran a fost salvat. Apoi, in Sambata Pastilor,…

- O misiune reusita a cadrelor de la ISU Neamt a avut loc in Vinerea Mare. Un barbat a fost salvat miraculos de la douazeci de metri de sub pamant, dupa ce a ramas captiv intr-o fantana. Alarma la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava“ s-a dat vineri, 14 aprile 2023, in jurul orei 16.00,…

- Dupa o consultare prealabila cu conducerea ISUJ Bacau – Inspectoratul pentru Situații de Urgența al Județului Bacau, președintele Consiliului Județean, Valentin Ivancea (vicepreședinte CJSU) și o analiza de fond in compartimentul de specialitate din cadrul instituției, prefectul de Bacau a emis – la…

- ■ pompierii militari și lucratorii serviciului din cadrul primariei au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație ■ acesta s-a manifestat pe o suprafața de aproximativ 3.000 de metri patrați ■ Pompierii militari de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Petrodava“ Neamț, ajutați de…

- FOC LA FIRUL IERBII… In ultima saptamana, pompierii vasluieni au intervenit pentru stingerea a trei incendii izbucnite la vegetația uscata din localitațile Murgeni și Huși. Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Podul Inalt” al județului Vaslui le reamintește cetațenilor ca arderea vegetației uscate…

- AJUTOR… Iulia Dinga si fiul sau vor primi sprijini din partea Primariei si a Consiliului Local Vaslui pentru a-si renova casa mistuita de flacari. Acestia vor beneficia de un ajutor de urgenta in valoare de 20.000 lei. „Conform documentelor eliberate de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- Avand in vedere avertizarea meteorologica emisa de catre Inspectoratul pentru Situații de Urgența privind temperaturile scazute din perioada 08-11.02.2023, Primaria Municipiului Bacau, prin Direcția de Asistența Sociala Bacau și Poliția Locala a Municipiului Bacau, a desfașurat in data de 10.02.2023…

- Judetul Neamt se afla sub avertizare cod galben de vreme rea. Oamenii au fost nevoiti sa solicite sprijinul autoritatilor pentru a putea continua drumul. Mai multe masini au ramas inzapezite in judetul Neamt iar oamenii au fost nevoiti sa solicite sprijinul autoritatilor pentru a putea continua drumul,…