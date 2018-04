Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 31 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce a iesit in trafic cu un autoturism neinmatriculat. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, joi, la ora 22.45, o patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti a oprit pentru control pe DN 2H, pe raza comunei Vicovu de Jos, un ...

- Barbatul care facea drifturi in parcarea unui mall a fost retinut de polițiști. Atat soferul, cat si pasagerul care il insotea au fost condusi la subunitatea de politie pentru audieri. Reținerea s-a facut pentru conducerea unui vehicul neinmatriculat si conducerea unui autoturism avand dreptul de a…

- La data de 24 martie a.c., polițiști din cadrul Politiei municipiului Motru au depistat in trafic un barbat de 65 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism neinmatriculat pe raza localitații. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infracțiunii de conducerea…

- Politisti de investigații criminale din cadrul Secției 2 Craiova impreuna cu colegii din cadrul Postului Ișalnița l-au depistat, aseara, in comuna Ișalnița, judetul Dolj, pe C. Valter, de 37 de ani, din Craiova, pe numele caruia Tribunalul Dolj a emis ...

- Politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala, au depistat in trafic, pe raza comunei Schela, un barbat de 70 ani din localitate care conducea un autoturism, desi avea permisul de conducere retinut din data de 22.07.2017. In cauza, politistii au intocmit dosar de cercetare penala. In aceeasi zi,…

- Politistii din Mures au identificat, in trafic, un autovehicul in care erau transportate 1.488.000 de tigarete. Conducatorul auto, care si a abandonat masina, a fost urmarit de politisti, fiind prins si retinut. La data de 5 februarie a.c., in jurul orei 21.00, politisti din cadrul Sectiei de Politie…

- La data de 05 februarie a.c., politisti din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Stoina au identificat in trafic un tanar, de 17 ani, din comuna Tantareni, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Cruset, fara a poseda permis de conducere. Din declaratia acestuia a rezultat ca autoturismul…

- Un barbat care s-a urcat baut la volanul unei masini neinmatriculate s-a ales cu dosar penal dupa ce a incercat sa fuga de politisti. Vineri seara, in timp ce acționa pe un drum comuna din Gura Putnei, la intersecția cu zona denumita popular ”Țurana”, o patrula din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Galanești…