Șofer beat, prins după ce a părăsit locul accidentului pe care l-a produs Un șofer in varsta de 29 de ani a parasit noaptea trecuta locul unui accident pe care l-a produs in Petroșani fiind sub influența bauturilor alcoolice. Polițiștii l-au depistat rapid. „Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizata in seara zilei de 21 iunie 2024, in jurul orei 22:15, cu privire la faptul ca, in municipiul Petroșani […] Articolul Șofer beat, prins dupa ce a parasit locul accidentului pe care l-a produs a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

