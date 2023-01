Stiri pe aceeasi tema

- S-a simtit bine de Revelion, a chefuit, dar a so obosit. Aat de tare, incat a adormit, la volan, la semafor, cu motorul pornit. In ciuda faptului ca ceilalti participanti la trafic l-au claxonat si au incercat sa il trezeasca, barbatul nu a reactionat. Incidentul a avut loc pe 1 ianuarie, la ora 6.45,…

- Un barbat in varsta de 36 de ani este cercetat penal de catre politistii brasoveni dupa ce, in dimineata primei zile din an, a adormit la un semafor, pe o strada din orasul Brasov. Ceilalti soferi, care au constatat ca acesta nu reactioneaza, au alertat Politia, care a constatat ca barbatul consumase…

- Aproximativ 800 de polițiști clujeni vor fi la datorie in noaptea dintre ani pentru a asigura ordinea și liniștea pe raza județului, dar și pentru a sancționa folosirea ilegala a materialelor pirotehnice.

- Un șofer de 44 de ani din județul Vaslui a lovit cu mașina un palet cu materiale de construcții, apoi, fiind beat, a adormit la volan. Polițiștii sosiți la fața locului au oprit motorul mașinii.

- Infractiune la regimul rutier, constatata de politisti La data de 30 octombrie a.c., in jurul orei 16.15, politisti din cadrul Serviciului Rutier au identificat un barbat, de 43 de ani, care a condus un autoturism pe DN 39, in localitatea Agigea, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie…

- Scene greu de imaginat au fost filmate miercuri seara in traficul din Bucuresti. Un sofer inconstient, oprit in trafic de politisti, a reusit sa scape de filtru si a demarat in tromba, trecand pe roșu la semafor, printre pietoni, și a lovit doua mașini. ”Lasul din imagine, pe cat de “zmeu” este pe retelele…