Șofer beat, cu permisul suspendat, prins de polițiști la volanul unei mașini neînmatriculate Record de infracțiuni comise dintr-un foc, la volan, de un barbat din Timiș. Deși avea permisul de conducere suspendat, a fost prins conducand baut, la volanul unui autoturism neinmatriculat. Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore și l-au introdus in arestul IPJ Timiș. Cu musca pe caciula, șoferul care circula seara trecuta pe strada Buziașului […] Articolul Șofer beat, cu permisul suspendat, prins de polițiști la volanul unei mașini neinmatriculate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

