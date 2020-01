Șofer beat criță, prins în timp ce conducea autoturismul, într-un oraș din Timiș Un barbat beat crița, care se plimba cu autoturismul ieri dupa-amiaza, pe strazile unui oraș din Timiș, a fost depistat de polițiștii rutieri. Tras pe dreapta, a fost pus sa sufle in aparatul etilotest, iar rezultatul a fost pe masura duhnelii sale, 0,75 mg/l alcool pur in aerul expirat. Polițiștii Serviciului Rutier Timiș au depistat […] Articolul Șofer beat crița, prins in timp ce conducea autoturismul, intr-un oraș din Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

