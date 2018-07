Şofer băut, urmărit de poliţişti. Totul s-a terminat după ce bărbatul a ajuns cu maşina într-un şanţ Barbatul are de 65 de ani și este din comuna Rucar. Localnicii l-au vazut circuland mai bine de o ora cu mașina dintr-o parte in cealalta a strazii. Și-au dat seama ca este beat și au anunțat poliția. Agenții l-au somat sa opreasca dar acesta a refuzat. Dupa o urmarire ca in filme, omul a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un șanț. A refuzat sa sufle in etilotest, dar a fost luat cu ambulanța și dus la spital. Era atat de beat incat nici nu putea sa vorbeasca. Pe numele șoferului a fost deschis un dosar de cercetare penala. Pana ce ii vor trece aburii alcoolului, individul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

