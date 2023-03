Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier s-a petrecut, in aceasta dupa amiaza, pe Drumul Național 65 – European 574, in apropierea podului de peste Olt, in urma caruia o persoana și-a pierdut viața. Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul ca, pe Drumul Național 65 –…

- O masina a fost urmarita doi kilometri de politisti pe strazile din municipiul Constanta, dupa ce soferul a refuzat sa opreasca. El avea suspendat dreptul de a conduce Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a transmis, sambata, printr-un comunicat de presa, ca o patrula de la Biroul Rutier…

- Sambata, 18 februarie: Polițiștii din cadrul Poliției orașului Horezu au fost sesizați, astazi, in jurul orei 09 00, cu privire la faptul ca s-ar fi produs un eveniment rutier soldat cu ranirea a doua persoane. Din primele verificari efectuate s-a constatat faptul ca, un barbat de 72 ani, din municipiul…

- Un mehedințean a fost reținut dupa ce a fost prins baut la volan de doua ori in interval de doua ore, in localitatea Orșova. Azi noapte, ora 01.15, politistii din Orșova au depistat, in trafic, pe DN6, in localitate, un barbat de 57 de ani, din municipiul Drobeta Turnu Severin, care conducea un autovehicul…

- Soferul unui camion depistat ca a efectuat manevra de intoarcere a autovehiculului pe autostrada A2 a fost amendat cu 2.900 de lei iar permisul de conducere i-a fost retinut pentru 120 de zile, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean Constanta. Conducatorul auto si-a continuat deplasarea…

- Un craiovean de 22 de ani este acuzat de conducere fara permis si sub influența alcoolului sau a altor substanțe, dupa ce s-a urcat la volan si a fugit de politisti. Tanarul a fost prins dupa ce a fost urmarit pe mai multe strazi din cartierul 1 Mai. Potrivit oamenilor legii, incidentul a avut loc sambata…

- Polițiștii din Orhei au prevenit lovirea unei eleve pe trecerea de pietoni. Incidentul a avut loc luni, 31 ianuarie, pe strada 31 August din Orhei. Deplasandu-se cu automobilul de serviciu, polițiștii au oprit in dreptul unei treceri de pietoni, pentru a lasa o eleva sa treaca drumul. Dupa staționare,…

- Un barbat din Brasov condamnat definitiv la inchisoare cu executare a fost prins de catre jandarmii brasoveni chemati sa intervina in cazul unui caine agresiv, lasat liber pe o strada din municipiu. Inainte de sosirea echipajului Jandarmeriei, animalul a fost vazut urcand intr-o masina, acolo unde a…