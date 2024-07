Stiri pe aceeasi tema

- TRAGEDIE… Ieri seara, pe drumul dintre localitațile Osoi și Comarna s-a produs un accident teribil, in urma caruia o tanara de 17 ani, Iasmina, și-a pierdut viața. Fata conducea un motoscuter, pentru care abia iși luase atestatul și era insoțita de o prietena. Intr-o curba insa le-a aparut brusc in…

- Un barbat din Bistrița-Nasaud a fost reținut marți de polițiștii din Cluj-Napoca, dupa ce, cu o zi inainte, beat fiind a produs un accident rutier pe o strada din municipiu și a fugit de la locul faptei. Potrivit IPJ Cluj, polițiștii Biroului Rutier Cluj-Napoca au dispus, marți, 2 iulie, masura reținerii…

- Societatea Piețe S.A. Timișoara ramane consecventa in demersul de livrare a unor condiții cat mai bune și mai sigure pentru beneficiarii serviciilor precum și pentru angajați, astfel ca managementul societații a luat masuri imediate cu privire la o abatere disciplinara grava. Aflat in afara orelor de…

- Scandal in ziua votului in localitatea timișeana Sacalaz, unde cațiva alegatori au reclamat ca au primit buletine de vot gata ștampilate. Cel acuzat de o parte dintre localnici este actualul primar. Conform polițiștilor, doua persoane s-au plans oficial de faptul ca au primit buletine de vot gata ștampilate,…

- Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Timișoara au reținut un barbat in varsta de 32 de ani, banuit de savarșirea infracțiunii de parasirea locului accidentului. „In fapt, la data de 26 mai 2024, polițiștii Biroului Rutier s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca la aceeasi…

- Un barbat din Brașov a ajuns in arestul Poliției, dupa ce a provocat un accident rutier. La volanul mașinii in care ar fi intrat intenționat cu autoturismul se afla chiar fiul sau. Totul ar fi pornit de la un conflict intre tata și fiu, care a degenerat și a dus la deschiderea unui dosar penal pentru…

- Un tanar, in varsta de 19 de ani, a condus un autoturism pe DN 59 A dinspre Timișoara inspre localitatea Beregsau Mare, iar intr-o curba la stanga a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a rasturnat in afara parții carosabile. In urma impactului a rezultat decesul unei tinere, in varsta…

