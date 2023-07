Şofer băut şi cu mai multe droguri „la bord” oprit de poliţişti Sambata dimineata, polițiștii Serviciului Rutier Mureș – Biroul Drumuri Naționale și Europene au depistat, pe strada Zagazului, un conducator auto, de 29 de ani, din județul Bihor, in timp ce se deplasa la volanul unui autoturism, deși se afla sub influența alcoolului și a altor substanțe. „In urma testarii alcoolscopice, rezultatul testului de respirație a … Post-ul Sofer baut si cu mai multe... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au identificat un barbat de 34 de ani din comuna Eremitu care conducea sub influenta cocainei si amfetaminei. In baza sesizarii primite de la o benzinarie, polițiștii s-au deplasat in zona indicata, identificand persoana in cauza…

- Focuri de arma si urmarire ca in filme in Mures. O politista a fost ranita de un individ de 54 de ani care circula cu permisul suspendat. Pe sofer nu l-au speriat nici macar focurile de arma. Agentii au fost nevoiti sa intinda pe drum o banda de cuie pentru a-l opri pe barbatul teribilist. […] Sursa…

- Un sofer cu permisul suspendat, care circula cu un autoturism in care avea ca pasageri trei copii, este cercetat penal dupa ce a fost depistat sub influenta alcoolului si drogat cu cocaina, a informat, sambata, purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu. Potrivit sursei citate, la data de 19…

- Un sofer cu permisul suspendat, care circula cu un autoturism in care avea ca pasageri trei copii, este cercetat penal dupa ce a fost depistat sub influenta alcoolului si drogat cu cocaina, a informat, sambata, purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu, potrivit Agerpres.Potrivit sursei…

- Ieri, 8 mai, in jurul orei 23.05, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene au oprit pentru control un autoturism condus pe DN1C-E576, in localitatea Rascruci, la volanul caruia se afla un barbat de 45 de ani, din județul Maramureș. Testarea acestuia cu aparatul etilotest a indicat concentrația…

- Polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene au oprit luni in jurul orei 23 pentru control un autoturism condus pe DN1C-E576, in localitatea Rascruci, in comuna Bonțida, la volanul caruia se afla un barbat de 45 de ani, din județul Maramureș. Testarea acestuia cu aparatul etilotest a indicat concentrația…

- Luni, 1 mai, in jurul orei 23.40, polițiștii Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene au depistat pe DN1C E576, pe raza comunei Jucu, un barbat de 27 de ani, din județul Bistrița-Nasaud, care conducea un autoturism cu viteza de 103 km/h. Verificarile au condus la stabilirea faptului…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Maramureș au depistat, in seara de 25 aprilie, in trafic pe o strada din Sighetu Marmației, un tanar in varsta de 23 de ani la volanul unui autoturism, aflat sub influența bauturilor alcoolice și care deținea și un pliculeț…