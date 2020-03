Șofer băut, prins în Timiș: dublă amendă, dosar penal și permis de conducere suspendat Amenda dubla, dosar penal și permis de conducere suspendat pentru un barbat din Timiș, prins baut la volan. Polițiștii din Jimbolia l-au depistat duminica, 29 martie, in localitatea Grabaț. Șoferul a fost tras pe dreapta in jurul orei 22.10. Mirosea a alcool, iar polițiștii l-au pus sa sufle in aparatul etilotest. 0,92 mg/l alcool pur […] Articolul Șofer baut, prins in Timiș: dubla amenda, dosar penal și permis de conducere suspendat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 19 februarie a.c., in jurul orei 04.30, politisti din cadrul Sectiei 2 au depistat un barbat, de 35 de ani, care a condus un autoturism, pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din municipiul Constanta, avand suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice.In cadrul depistarii a fost…

- Un tanar care a intrat pe strada cu sens unic Vasile Goldiș din Alba Iulia, din direcția cu acces interzis, s-a ales cu dosar penal dupa ce polițiștii l-au prins și au descoperit și ca nu avea nici permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, duminica, in jurul orei 15.40, polițiștii din Alba Iulia au fost…

- Un tanar in varsta de 19 ani din Blaj este cercetat de polițiștii din Sebeș dupa ce a fost depistat in timp ce conducea un autoturism fara sa dețina permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, la data de 14 februarie 2020, in jurul orei 18.30, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurala Sebeș l-au depistat pe…

- Un tanar de 19 ani din Tarnaveni s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus un autoturism, fara a deține permis, in Alba. Polițiștii il cerceteaza și pe proprietarul mașinii, care se afla in mașina in momentul in care conducatorul auto a fost oprit in trafic. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei 22,10,…

- Record de infracțiuni comise dintr-un foc, la volan, de un barbat din Timiș. Deși avea permisul de conducere suspendat, a fost prins conducand baut, la volanul unui autoturism neinmatriculat. Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore și l-au introdus in arestul IPJ Timiș. Cu musca pe caciula, șoferul…

- Un tanar din județul Hunedoara a fost prins la volan, fara permis, pe DN74, la Zlatna. Polițiștii i-au deschis dosar penal. Potrivit IPJ Alba, luni, in jurul orei 2.10, polițiștii din Zlatna l-au depistat pe un barbat de 29 de ani, din municipiu Brad, județul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism…

- Un lugojean, de 34 de ani, este cercetat penal, dupa ce a fost prins la volanul unui autoturism, deși nu avea permis de conducere. Autoturismul condus de lugojean a fost oprit pentru control, marți, pe o strada din Lugoj, iar in urma verificarilor efectuate in baza de date, polițiștii au constatat…

- Una dintre conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana care doreste sa conduca un autoturism pe drumul public este sa detina permis de conducere. Politistii iau masuri si intocmesc dosar penal de fiecare data cand constata ca o persoana conduce un vehicul fara a fi obtinut acest documentat…