- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava nu au fost raportate decese provocate de coronavirus. Aceasta dupa ce in cursul zilei de ieri la nivelul județului au decedat opt persoane (Hanțești, Bosanci, Vatra Dornei, Broșteni, Paltinoasa, Bilca, Vicovu de Sus, Frasin) ca urmare a infecției cu Covid –…

- Infractiune la regimul rutier, constatata de politisti in Ovidiu. La data de 27 ianuarie a.c., in jurul orei 20.00, politisti din cadrul Politiei orasului Ovidiu au identificat un barbat, de 37 de ani, care a condus un moped pe strada Primariei din orasul Ovidiu, fara a poseda permis de conducere pentru…

- Vineri dupa amiaza lucratorii din cadrul compartimentului rutier al Politiei municipiului Vatra Dornei, in baza informațiilor obținute, au oprit pe str. Podu Verde, o autoutilitara condusa de un barbat din Ciocanești. S-a procedat la verificarea autoutilitarei constatand ca transporta material lemnos…

- Sambata dimineața un tinar de 26 ani, din com. Șaru Dornei, in timp ce conducea autoturismul pe DN 17 B Dorna Arini, din direcția Vatra Dornei catre Broșteni, a intrat in coliziune cu un alt autoturism care circula in fața sa, condus de un barbat de 44 ani. In urma evenimentului rutier a rezultat vatamarea…

- Infractiune la regimul rutier, constatata de politisti din Navodari La data de 3 ianuarie a.c., in jurul orei 4.30, politisti din cadrul Politiei orasului Navodari au identificat un barbat, de 27 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Navodari, in timp ce se afla sub influenta bauturilor…

- Un raport prezentat de reprezentanții Direcției Silvice Suceava in cadrul ședinței Colegiului Prefectural de astazi arata ca in acest an la nivelul județului Suceava s-au produs 43 de atacturi de urs in special in fondurile cinegetice gestionate de ocoalele silvice Broșteni, Crucea, Vatra Dornei și…

- Politistii de la Serviciul Antidrog, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, fac cercetari intr-un dosar privind infractiunile de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de droguri de risc si mare risc si efectuarea de operatiuni cu produse stiind ca acestea…